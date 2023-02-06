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Україна та партнери розробили три моделі Спеціального трибуналу по злочину агресії росії

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Олег Петрасюк / «Бабель»

Україна і країни-партнери розробили три моделі заснування й роботи Спеціального трибуналу по злочину агресії росії.

Про це 6 лютого повідомив заступник голови Офісу президента, координатор робочої групи зі створення Спеціального міжнародного трибуналу Андрій Смирнов.

Отже можливі моделі заснування і роботи:

Смирнов пояснив, що перші два варіанти є прийнятними і дійсно продемонструють готовність світу до важкого юридичного удару по конкретних міжнародних злочинцях, а третій, гібридний варіант, містить ризики звуження юридичної оцінки агресії до рівня «міждержавного конфлікту».