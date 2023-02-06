Енергоатом: Окупанти завезли на ЗАЕС працівників-росіян з Калінінської АЕС

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ДП «НАЕК «Енергоатом»

На тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію привезли російський персонал з Калінінської АЕС.

Про це повідомили в компанії «Енергоатом».

Серед приїжджих — інженери з управління реакторами, начальники змін, електрослюсарі й інші представники «атомних спеціальностей».

Новоприбулим обіцяють контракти на пів року, а також пропонують перевезти в Енергодар родини. Загарбники також обіцяють новим працівникам підготовку на повномасштабному тренажері. Але українські інструктори, які мають навчати на ньому, відмовилися працювати на росіян, і окупанти заблокували їм доступ до робочих місць.

Водночас зрадникам із ЗАЕС, які підписали контракт із окупаційним АО «Експлуатуюча організація Запорізької АЕС», значно зменшили зарплатню. Крім того, колаборантам обіцяли анулювати трудовий стаж до окупації та зароблені раніше відпустки.