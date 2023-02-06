У Туреччині стався ще один землетрус — магнітудою 7,7

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Reuters

У Туреччині 6 лютого близько 12:25 за київським часом стався ще один сильний землетрус.

Попередньо, його магнітуда — 7,7, повідомили в Європейському середземноморському сейсмологічному центрі.

«За землетрусом магнітудою 7,8 у Туреччині щойно стався ще один, магнітудою 7,7 (попередньо) 20 хвилин тому. Це збільшить шкоду та ще більше ускладнить реагування. Наші думки з усіма постраждалими людьми та їхніми близькими», — йдеться у повідомленні.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що жертвами попереднього руйнівного землетрусу, який стався вночі 6 лютого, стали 912 людей, 5 385 отримали поранення. Ці цифри не остаточні.

Ердоган також повідомив, що пропозиції щодо допомоги вже надійшли від 45 країн світу, а також ЄС та НАТО. Україна теж може відправити рятувальників до Туреччини, повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба. Координація з турецькою стороною вже відбувається.