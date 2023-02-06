Bloomberg: За каденції Дональда Трампа над США тричі не помітили китайські розвідувальні аеростати

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За роки президентства Дональда Трампа над територією США принаймні тричі пролітали китайські розвідувальні повітряні кулі, але їх не помічали, доки Джо Байден не обійняв посаду.

Про це Bloomberg розповів анонімний американський високопосадовець.

Це може допомогти зʼясувати, чому колишній президент Дональд Трамп і високопосадовці, які на нього працювали, заперечували, що китайські аеростати входили в повітряний простір США.

За словами співрозмовника Bloomberg, три інциденти, і четвертий, який стався уже за часів Байдена, були короткі — на відміну від польоту минулого тижня, коли повітряна куля перетнула материкову частину США від Айдахо до Південної Кароліни, перш ніж її збили над Атлантичним океаном.

За словами Байдена, він дав вказівку військовим збити повітряну кулю 1 лютого, але Пентагон рекомендував почекати, щоб оцінити розвідувальні можливості аеростата та усунути ризик від палаючих уламків для людей і майна на землі. Трамп та інші республіканці розкритикували рішення адміністрації Байдена дочекатися, поки повітряна куля опиниться над океаном.

Зараз американці шукають уламки біля узбережжя Атлантичного океану. В Адміністрації президента США впевнені, що це була шпигунська повітряна куля.

Пресслужба Міністерства закордонних справ Китаю заявила, що це нібито був безпілотний науковий дирижабль, який опинився в повітряному просторі США через форс-мажорні обставини.