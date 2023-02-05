Україна запровадила санкції проти атомної галузі рф. Під обмеження потрапили 200 підприємств

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Президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти російської атомної галузі. Під обмеження потрапили 200 російських підприємств.

Про це йдеться в указі президента № 57/2023.

Cанкції запровадили проти російської державної корпорації «Росатом» і багатьох її дочірніх підприємств.

Також під санкції потрапили багато російських дослідницьких інститутів, наукових центрів, які повʼязані з атомною галуззю.

Крім цього, санкції ввели і проти російського державного підприємства «Запорізька АЕС». Цю компанія росіяни створили, щоб керувати окупованою українською атомною електростанцією.