The Insider: Українська армія в жовтні завдала удару по окупованій Херсонщині, під час якого теж загинули десятки мобілізованих росіян
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Reuters
Українська армія в жовтні завдала удару по базі російських окупантів на окупованій Херсонщині, під час якого загинули десятки мобілізованих росіян. Але публічно в росії цього не визнавали.
Про це пише The Insider, який проаналізував некрологи російських мобілізованих із Волгоградської області.
У багатьох із них стояла однакова дата смерті — 24 жовтня. Починаючи з кінця жовтня місцеві газети щодня публікували по два-три некрологи загиблих мобілізованих з однаковою датою смерті.
Про місце та причини смерті вони не повідомляли. Але, за даними журналістів, це сталося в районі міста Нова Каховка на Херсонщині.
У ЗМІ опублікували імена 20 мобілізованих з Волгограда та області — всі загинули цього дня на Херсонщині. Скільки всього загинули від цього удару, невідомо, але кількість може бути набагато більшою, оскільки ці імена — те, що вдалося знайти лише у волгоградських некрологах.
У листопаді в деяких російських пабліках у «ВКонтакте» писали, що на Херсонщині українські війська вдарили по колоні з мобілізованими, і тому було так багато жертв. Але точної інформації про це немає.
- Це не перший випадок удару українських військових, під час якого загинули десятки мобілізованих росіян. У ніч на 1 січня ударом було знищено ПТУ № 19 в окупованій Макіївці, в якому перебували російські військові. Генштаб ЗСУ у своєму зведенні від 2 січня підтвердив удар по Макіївці, але втрати росіян у людській силі не озвучив. 4 січня Міноборони росії визнало загибель 89 своїх військових від удару по Макіївці. Але місцеві пабліки та російські Teelgram-канали писали, що могли загинути до 600 окупантів.