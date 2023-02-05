ДТЕК: У Києві та області частково ввели стабілізаційні відключення світла
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- Анна Холоднова
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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash
У Києві та області запровадили стабілізаційні відключення електрики.
Про це повідомили в компанії ДТЕК.
Електропостачання обмежили в частині Голосіївського, Соломʼянського та Печерського районів, а також Лівого берега столиці. В області обмеження діятимуть у Києво-Святошинському районі.
Такі кроки дозволять уникнути аварій через перевантаження обладнання.
У Фастівському та Васильківському районах Київщини через аварію теж тимчасово немає світла.
- У січні компанія ДТЕК спростувала інформацію про те, що нібито «за викликом сусідів» виїжджатимуть їхні мобільні бригади та в ручному режимі вимикатимуть світло в тих будинках, де воно є.