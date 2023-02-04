Зеленський позбавив громадянства низку топчиновників часів Януковича

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Марків Михайло / POOL / УНІАН

Президент Володимир Зеленський позбавив громадянства України низку колишніх високопосадовців часів Януковича.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в СБУ.

Зокрема, мова про ексглаву Адміністрації Януковича Андрія Клюєва, ексглаву МВС Віталія Захарченка, ексміністра освіти Дмитра Табачника, ексміністра доходів та зборів Олександра Клименка та колишнього главу СБУ Олександра Якименка.

«Сьогодні ж я підписав відповідні документи, щоб зробити черговий крок для захисту та очищення нашої держави від тих, хто на стороні агресора. Є подання від Служби безпеки щодо осіб, у яких зафіксовано наявність російського громадянства», — сказав глава держави у вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, у неділю «буде зроблено ще один юридичний крок на виконання санкційних рішень РНБО».