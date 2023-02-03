СБУ оголосила про підозру ексочільнику Херсонської ОВА Геннадію Лагуті

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За матеріалами Служби безпеки України підозру отримав колишній очільник Херсонської обласної адміністрації, який обіймав цю посаду з жовтня 2021 року по липень 2022-го. Ідеться про Геннадія Лагуту.

Підозру оголосили за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів і бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 4 ст. 190 (шахрайство).

Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Один з епізодів, який наразі розслідує українська спецслужба, стосується незаконного заволодіння майном. Зокрема, колишній посадовець привласнив автомобіль, який під час повномасштабного вторгнення йому надали в тимчасове безоплатне користування.

За матеріалами слідства, навесні 2022 року, у найгарячіший момент вторгнення, чиновник сам звернувся до місцевої підприємниці з проханням надати йому позашляховик у безоплатне користування «для службових цілей». З патріотичних мотивів, бажаючи допомогти, жінка погодилася виділити йому транспортний засіб.

Утім, у липні 2022 року посадовець скористався її відсутністю в Україні та вирішив приватизувати автомобіль через приватного нотаріуса.

Він отримав від нотаріуса довіреність, яка уповноважила його розпоряджатися цим авто (зокрема продати, передати в оренду на умовах на свій розсуд).

Далі посадовець «продав» цей автомобіль своєму підлеглому — керівнику патронатної служби Херсонської ОВА, а наступного дня той «перепродав» його своєму керівнику назад.

Наразі на транспортний засіб наклали арешт. Під час експертизи встановлено, що на «нотаріальній довіреності» поставлено підроблений підпис підприємниці.

За час президентства Володимира Зеленського, з 20 травня 2019 року вже змінилося 5 губернаторів на Херсонщині.

Дмитро Бутрій — 12 квітня — 11 липня 2019 року (в. о.).

Юрій Гусєв — 11 липня 2019 року — 3 грудня 2020 року.

Сергій Козир — із 3 грудня 2020 року (т. в. о.), 1 березня — 26 жовтня 2021 року.

Геннадій Лагута — 26 жовтня 2021 року — 9 липня 2022 року.

Дмитро Бутрій — 9 липня — 3 серпня 2022 року (т. в. о.).

Ярослав Янушевич — 3 серпня 2022 року — 24 січня 2023 року.