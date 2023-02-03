Китайська куля-шпіон виявилася дослідним дирижаблем. КНР вибачилась перед Білим домом за переполох
- Автор:
- Софія Телішевська
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Повітряна куля, що опинилася в небі над Сполученими Штатами та викликала переполох у Білому домі, справді належить Китаю.
Про це йдеться на офіційному сайті МЗС КНР.
Як інформує пресслужба китайського зовнішньополітичного відомства, безпілотний науковий дирижабль КНР опинився в повітряному просторі США через форс-мажорні обставини.
«Це цивільний аеростат, що використовується в дослідницьких, переважно метеорологічних цілях. Під впливом західних вітрів і з обмеженими можливостями самокерування аеростат відхилився від запланованого курсу. Китайська сторона шкодує про ненавмисне проникнення зонда в повітряний простір США», — зазначили в МЗС.
- Уранці 2 лютого влада США зафіксувала та відстежувала висотну розвідувальну повітряну кулю, яка опинилася над континентальною частиною США. У Вашингтоні заявили, що Китай тим самим показав, що нехтує суверенітетом Сполучених Штатів. Зі свого боку Пекін закликав Вашингтон не поспішати з висновками про шпигунські функції кулі.