У Києві двох організаторів пʼяних вечірок відправили під варту без права застави

Новини

Суспільне

Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід двом організаторам пʼяних вечірок у Києві — Андрію Ярині та Ярославу Домбровському.

Про це повідомило «Суспільне» із залу суду.

Блогер Андрій Ярина, якого підозрюють у поширенні порноконтенту, перебуватиме під вартою до 1 квітня без права внесення застави.

Хлопець родом із Хмельницької області вів трансляції, де хлопці знущалися над непритомними та пʼяними дівчатами. За його словами, він офіційно не працевлаштований.

Коли його дії почали масово обговорювати в інтернеті, Ярина казав, що таким чином збирає гроші на ЗСУ, а дівчата, які фігурували на відео, начебто «самі винні». Звинувачення у ґвалтуваннях хлопець відкидає.

Прокуратура наполягала на утриманні підозрюваного під вартою, адже він може переховуватись або знищити речі та документи, які потрібні слідству.

Адвокат підозрюваного Олег Охман називає справу політичною. За його словами, оголошення про підозру та обшуки відбувалися з порушеннями, а від потерпілих дівчат не було заяв.

Ще одного організатора вечірок Ярослава Домбровського теж залишили під вартою до 1 квітня. Прокурори сказали, що той мав речовину, схожу на наркотики, проте це ще не доведено. Хлопець навчається в Тернополі. Адвокат сказав, що той не мав доступу до Telegram-каналу. Його батьки виявили бажання внести заставу, але суд заборонив це.