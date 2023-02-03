Заступник голови Центральної військово-лікарської комісії за $5 тисяч видавав довідки про непридатність до служби
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Заступник начальника Центральної військово-лікарської комісії видавав за $5 тисяч довідки про непридатність до військової служби для виїзду за кордон.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
У одному з випадків до посадовця звернувся знайомий, який очолює благодійний фонд. Його співробітнику потрібно було виїхати за кордон для пошуку та завезення до України гуманітарної допомоги. Керівник фонду не знав порядку виїзду з України для волонтерів і тому спитав у заступника начальника Центральної військово-лікарської комісії, як оформити цей виїзд.
Посадовець повідомив, що виїзд потрібно оформлювати через довідку про непридатність до військової служби — це неправда. Він пообіцяв організувати оформлення довідки за $5 тисяч.
Посадовець отримав аванс $2,5 тисячі та почав оформлювати документи, проте його викрили. Під час обшуків на роботі та вдома в нього знайшли готівку в різних валютах на суму понад 5 мільйонів гривень.
Посадовцю повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу — отримання неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає увʼязнення на строк до 10 років з конфіскацією майна.
- 30 січня уряд повідомив, що розробив план з цифровізації військово-лікарської комісії. Електронний документообіг знизить навантаження на поранених військових і зменшить черги. Військово-лікарські комісії (ВЛК) визначають, чи придатна людина для служби, оцінюють стан після травм (поранення, контузії, каліцтва) та визначають необхідність реабілітації та допомоги.