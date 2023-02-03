Зеленський доручив голові Верховної Ради розглянути можливість позбавити мандатів нардепів від забороненої ОПзЖ
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Reuters / «Бабель»
Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про позбавлення мандатів усіх нардепів від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя». Він доручив голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку опрацювати це питання.
Про це йдеться в його відповіді на петицію.
Сама петиція, в якій автор просить Зеленського звернутися до парламенту з проханням розглянути законопроєкти про позбавлення мандатів нардепів від ОПзЖ, набрала понад 37 тисяч підписів.
У своїй відповіді Зеленський повідомив, що звернувся до голови Верховної Ради з проханням опрацювати ці пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення. Він також нагадав, що Рада вже позбавила мандатів кількох нардепів від ОПзЖ, зокрема і Віктора Медведчука.
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