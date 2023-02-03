Президент Зеленський відповів на петицію із вимогою ветувати закон про посилення відповідальності військових

Новини

Telegram / Zelenskiy / Official

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію із вимогою накласти вето на закон № 8271 про посилення відповідальності військовослужбовців.

Президент заявив, що закон № 8271 спрямований на покращення військової дисципліни та правопорядку, підвищення бойової готовності військових частин та їхньої спроможності виконувати визначені завдання.

Зеленський зазначив: коли ухвалював рішення про підписання закону, врахував позицію головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та командирів військових частин, які вважають, що закон дозволить не лише посилити відповідальність за порушення, а й уникнути необґрунтованих втрат особового складу.

Крім цього, аби вдосконалити механізм застосування до військових відповідальності за військові адміністративні та військові кримінальні правопорушення, Зеленський ініціював перед урядом додаткове опрацювання цього питання.

«Запорукою боєздатності військових підрозділів та в кінцевому результаті перемоги України над агресором є, у тому числі, дотримання військової дисципліни, яка ґрунтується на усвідомленні військовослужбовцями свого військового обовʼязку, відповідальності за захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, на їхній вірності Військовій присязі», — додав Зеленський.