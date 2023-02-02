В Італії назвали можливі терміни поставки в Україну системи ППО SAMP-T
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Wikimedia
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні назвав орієнтовні терміни поставки в Україну системи ППО SAMP-T. За його словами, вона може стати на бойове чергування протягом 7—8 тижнів.
Про це пише Rai.
«Я вважаю, що вона буде введена в експлуатацію протягом семи-восьми тижнів», — заявив він.
Згодом слова Таяні підтвердив і його особистий секретар.
Зенітно-ракетний комплекс SAMP-T виготовляє французько-італійська компанія Eurosam. Його ключовими компонентами є ракета Aster 30 і багатофункціональний радар Arabel. Дальність виявлення цілей становить до 80 км. ЗРК має мінімальний час реакції та високий темп стрільби (вісім ракет можна запустити за 10 секунд).
- Наприкінці жовтня уряд України подав до Італії запит на отримання систем протиповітряної оборони SAMP-T.
- 14 грудня посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що Франція та Італія схвалили прохання України про поставку систем протиповітряної оборони Mamba (SAMP-T).