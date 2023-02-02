У Microsoft Flight Simulator зʼявиться знищений український літак Ан-225 «Мрія»

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Facebook / Антонов

У популярній грі Microsoft Flight Simulator зʼявиться модель українського літака Ан-225 «Мрія». Його знищили в аеропорту Гостомелю на початку російського вторгнення.

Про це повідомили розробники гри в соцмережах.

Літак «Мрія» стане частиною платного доповнення гри і коштуватиме $19,99. Кошти обіцяють спрямовувати на відновлення справжнього літака.

Microsoft Flight Simulator — це один із найвідоміших симуляторів польотів. У грі є точна віртуальна копія планети, з містами, селами, будівлями. Гра в реальному часі оновлює дані про час та погоду по всій планеті. Крім цього, у грі точно відтворюють копії багатьох популярних моделей літаків.