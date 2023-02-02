Україна вимагає від Грузії припинити знущатись над Міхеілом Саакашвілі та віддати його

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Україна висловлює рішучий протест щодо негуманного поводження з громадянином України Міхеілом Саакашвілі, який перебуває за ґратами у Грузії.

Заяву 2 лютого оприлюднило Міністерство закордонних справ України.

«У найгірших традиціях НКВС СРСР грузинська влада застосовує до Міхеіла Саакашвілі психологічне та фізичне насильство, відмовляє йому в терміново необхідній медичній допомозі, свідомо створюючи безпосередню загрозу його життю», — заявило МЗС.

Україна закликає грузинську владу негайно припинити знущатися над Міхеілом Саакашвілі та передати його Україні.