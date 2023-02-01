Іспанія відправить Україні 20 бронетранспортерів M113
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Уряд Іспанії відправить в Україну 20 бронетранспортерів М113. Вони мають прибути в лютому.
Про це пише Europa Press.
Про наміри передати БТР очільниця іспанського Міноборони Маргарита Роблес уперше оголосила під час візиту в Латвію минулого тижня.
Також Іспанія передасть Україні кілька бойових танків Leopard 2A4 — за даними ЗМІ, йдеться про чотири-шість одиниць. Попри велику кількість цих танків в Іспанії (понад 300), більшість із них перебувають на зберіганні й непридатні до експлуатації.
- У листопаді Україна отримала від Литви ще 12 бронетранспортерів М113, десять з яких оснащені мінометами.
- Португалія пообіцяла надіслати Україні в січні 14 бронемашин M113, вісім потужних електрогенераторів, 120-мм боєприпаси, а також медичні та санітарні вантажі.