У Херсоні залишилось усього 20% жителів — це 60 тисяч людей
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Reuters / «Бабель»
У Херсоні лишилося всього 20% жителів порівняно із довоєнним періодом. Це приблизно 60 тисяч людей.
Про це розповів пресофіцер Херсону Дмитро Плетенчук.
«У Херсоні залишилося близько 60 тисяч людей, це 20% від населення міста до повномасштабного вторгнення. Сто тисяч людей виїхали під час окупації, після початку обстрілів виїхала решта. Ті, хто залишився, — це переважно соціально незахищені верстви населення, які не можуть дозволити себе евакуацію, чи дуже патріотичні люди, які не хочуть виїжджати», — пояснив він.
За його словами, зараз у місті немає безпечних районів. Тому влада закликає людей евакуюватися, але вони переважно з міста не виїжджають. Водночас і до Херсону теж не повертаються.
Однак попри обстріли, не можна сказати, що в місті «гуманітарна катастрофа». Плетенчук розповів, що найгірша ситуація в мікрорайоні Острів. Росіяни постійно руйнують там комунікації та системи забезпечення, а ремонтники не можуть оперативно лагодити всі пошкодження через обстріли.
- Українські військові зайшли в Херсон 11 листопада. Перед тим росіяни оголосили, що виводять війська з правого берега Дніпра та самого Херсону. Тікаючи, окупанти підірвали всі мости через Дніпро, котельні, вишки звʼязку і телецентр у Херсоні.
- Відтоді росіяни майже щодня обстрілюють Херсон та населені пункти навколо.