Із Міноборони звільняється ще один топчиновник, який відповідав за військово-технічну політику
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Виконувач обовʼязків керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександр Лієв написав заяву про звільнення. Перед цим його звинуватили в проросійських поглядах.
Про це він розповів в інтервʼю «Цензор.НЕТ».
«Я вчора написав [міністру оборони] повідомлення, в якому попросив прийняти мою відставку, і сьогодні написав заяву», — зазначив Лієв.
За його словами, міністр оборони Олексій Резніков поки не розглядав заяви, оскільки перебуває у відрядженні.
31 січня очільник «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін оприлюднив колонку, в якій звинуватив Олександра Лієва в проросійських поглядах. Він розповів, що Лієв у 2013 році отримав нагороду від «російського імператорського дому», у 2006 році нібито координував розстановку пікетів та блокпостів біля маяків, які за розподілом Чорноморського флоту CРCР мали відійти Україні, але незаконно утримувалися флотом рф, а в березні 2014 року закликав Київ «почути Крим».
Департамент Лієва займається закупівлею зброї та техніки, а також веде перемовини з міжнародними партнерами щодо військової допомоги Україні.
Сам Лієв повідомив, що перед роботою в Міноборони неодноразово проходив перевірки СБУ та відповідав на всі ці запитання. Він наголосив, що навесні 2014 року, коли він був міністром туризму Криму, то говорив про необхідність збільшення повноважень Криму, але в складі України. Але після того, як 4 березня самопроголошений очільник Криму Аксьонов заявив, що півострів будуть приєднувати до росії, 5 березня Лієв виїхав до материкової України.
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