Генпрокурор підтвердив підозри трьом чиновникам Міноборони через закупівлі для армії
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Генеральний прокурор України Андрій Костін підтвердив підозри трьом чиновникам Міністерства оборони.
Про це генеральний прокурор Андрій Костін повідомив 1 лютого.
Так, ідеться про колишнього заступника міністра. Він отримав підозру через перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період — він лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, закупівлю бронежилетів та інших речей для ЗСУ низької якості.
Колишній в. о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів отримав підозру через розтрати коштів та перешкоджання законній діяльності Збройних сил України — організовував закупівлю неякісних бронежилетів.
Чинний працівник Міноборони отримав підозру через заволодінні грошима в особливо великих розмірах та службовому підробленні. Він на посаді заступника директора одного з оборонних підприємств уклав фіктивний договір з іноземною компанією про проведення огляду, оцінки та технічного стану раніше відремонтованих 4 двигунів та 2 головних редукторів до авіаційної техніки.
- 21 січня журналісти видання ZN.ua звинуватили Міністерство оборони в закупівлі продуктів харчування за завищеними в кілька разів цінами. У матеріалі йшлося, що ціни на продукти втричі більші за роздрібні в київських супермаркетах. Угоду вартістю 13,16 мільярда гривень уклали 23 грудня 2022 року. Ідеться про забезпечення харчуванням військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях.
- 23 січня міністр оборони Олексій Резніков особисто відповів на ці закиди, зокрема він пояснив, що Міноборони купує не окремі продукти, а комплексну послугу — забезпечення харчуванням. Міністр пояснив, що ціни у восьми постачальників різні, так само як і в мережах супермаркетів, бо кожен має свою спеціалізацію та власне виробництво певної групи товарів. Ціни на продукти аналізують спеціальні експертні установи.
- 24 січня стало відомо, що заступник міністра оборони Вʼячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку. Згодом міністр оборони Резніков анонсував зміни в харчуванні Збройних сил України — ідеться про гнучку, але уніфіковану систему меню.