Генпрокурор підтвердив підозри трьом чиновникам Міноборони через закупівлі для армії

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Генеральний прокурор України Андрій Костін підтвердив підозри трьом чиновникам Міністерства оборони.

Про це генеральний прокурор Андрій Костін повідомив 1 лютого.

Так, ідеться про колишнього заступника міністра. Він отримав підозру через перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період — він лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, закупівлю бронежилетів та інших речей для ЗСУ низької якості.

Колишній в. о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів отримав підозру через розтрати коштів та перешкоджання законній діяльності Збройних сил України — організовував закупівлю неякісних бронежилетів.

Чинний працівник Міноборони отримав підозру через заволодінні грошима в особливо великих розмірах та службовому підробленні. Він на посаді заступника директора одного з оборонних підприємств уклав фіктивний договір з іноземною компанією про проведення огляду, оцінки та технічного стану раніше відремонтованих 4 двигунів та 2 головних редукторів до авіаційної техніки.