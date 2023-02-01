Японія виділила $170 мільйонів на екстрену відбудову України

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Facebook / Посольство Японії в Україні

Уряд Японії виділив $170 мільйонів на відновлення України. Ці гроші витратять на екстрені потреби, зокрема на відбудову критичної інфраструктури, яка постраждала від російських атак.

Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.

У рамках цієї допомоги японці нададуть Україні необхідні для відновлення товари та послуги.