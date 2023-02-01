СБУ вручила ексначальнику департаменту Міноборони підозру в розтраті понад 100 мільйонів гривень

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Служба безпеки України викрила ексначальника департаменту Міноборони Богдана Хмельницького на розтраті понад 100 мільйонів гривень державних коштів.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідство встановило, що він закупив для ЗСУ майже 3 тисячі бронежилетів на понад 100 мільйонів гривень. Утім, за даними кількох незалежних експертиз, ці вироби не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть надійно захистити українських військових.

Хмельницькому оголосили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань);

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб).

Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

В СБУ також повідомили про розслідування щодо інших посадовців у секторі безпеки та оборони.