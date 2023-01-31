Франція передасть Україні ще 12 САУ Caesar
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- Костя Андрейковець
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Wikimedia
Франція передасть Україні ще 12 самохідних артилерійських установок Caesar, на додачу до 18 одиниць, які вже є у ЗСУ. Також Париж направить до Польщі 150 спеціалістів для навчання 600 українських військових.
Про це заявив міністр оборони Себастьєн Лекорню під час брифінгу з українським міністром Олексієм Резніковим.
Лекорню нагадав, що Франція також пообіцяла Україні колісні танки AMX-10 RC. Міністри піднімали питання передачі гусеничних танків Leclerc, але жодної конкретики міністр не озвучив. Він лише зауважив, що ці машини складні в обслуговуванні і не були масово випущені в продаж, як німецькі танки Leopard 2.
- Україна очікує Leclerc. В січні президент Макрон назвав три умови — це не має призвести до ескалації, має надати реальну підтримку українській армії і не послабити обороноздатність Франції. Він не виключав передачу цих танків.
- Танки Leopard 2 Україна отримає в рамках так званої танкової коаліції (передадуть понад 80 одиниць), 31 Abrams від США і 14 машин Challenger 2 від Британії.
- У кінці січня посол України у Франції Вадим Омельченко казав, що країни Заходу офіційно підтвердили передачу Україні 321 танка— з урахуванням модернізованих радянських моделей.