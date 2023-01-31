Франція передасть Україні ще 12 САУ Caesar

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Франція передасть Україні ще 12 самохідних артилерійських установок Caesar, на додачу до 18 одиниць, які вже є у ЗСУ. Також Париж направить до Польщі 150 спеціалістів для навчання 600 українських військових.

Про це заявив міністр оборони Себастьєн Лекорню під час брифінгу з українським міністром Олексієм Резніковим.

Лекорню нагадав, що Франція також пообіцяла Україні колісні танки AMX-10 RC. Міністри піднімали питання передачі гусеничних танків Leclerc, але жодної конкретики міністр не озвучив. Він лише зауважив, що ці машини складні в обслуговуванні і не були масово випущені в продаж, як німецькі танки Leopard 2.