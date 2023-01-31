Австрія та Угорщина домовилися не надсилати зброю Україні
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Австрія та Угорщина домовилися не відправляти зброю Україні.
Про це заявили міністр оборони Австрії Клаудія Таннер та її угорський колега Крістоф Салай-Бобровницький на зустрічі в Будапешті, цитує EurActiv.
Позиція Австрії та Угорщини щодо війни в Україні така — обидві країни не відправляють зброю, «щоб запобігти подальшій ескалації», заявили Таннер та Салай-Бобровницький під час спільної пресконференції.
Обидва заявили, що будуть на боці миру і продовжать надавати гуманітарну допомогу біженцям війни.
За словами Клаудії Таннер, найбільша небезпека полягає в тому, «що війна може поширитися на Європу», це повʼязано як зі звичайною війною, так і зі взаємодією з гібридною війною та збільшенням міграції загалом.
- У липні 2022 року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина відмовилася брати участь у поставках західної зброї Україні, щоб не наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті.
- У січні міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг закликав «не перегибати палицю» щодо росії та обмежень проти неї. У квітні 2022 року Шалленберг виступив проти вступу України у ЄС.