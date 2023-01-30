Британські танки Challenger 2 прибудуть до України «ближче до літа»

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Британські танки Challenger 2 прибудуть на лінію фронту України «ближче до літа». Про це 30 січня заявив міністр оборони Бен Воллес, цитує Reuters.

На питання в парламенті, коли 14 танків будуть на полі бою, Воллес сказав: «Це буде ближче до літа чи травня — ймовірно, ближче до Великодня».

Міністр оборони зазначив, що міркування безпеки не дозволяють йому розповісти про графік навчання українських військових, але вони почнуться з інструктажу з експлуатації, а потім перейдуть до «бойових дій».

29 січня Міністерство оборони Британії показало, як українські танкісти прилетіли опановувати Challenger 2.