Британські танки Challenger 2 прибудуть до України «ближче до літа»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Wikimedia
Британські танки Challenger 2 прибудуть на лінію фронту України «ближче до літа». Про це 30 січня заявив міністр оборони Бен Воллес, цитує Reuters.
На питання в парламенті, коли 14 танків будуть на полі бою, Воллес сказав: «Це буде ближче до літа чи травня — ймовірно, ближче до Великодня».
Міністр оборони зазначив, що міркування безпеки не дозволяють йому розповісти про графік навчання українських військових, але вони почнуться з інструктажу з експлуатації, а потім перейдуть до «бойових дій».
29 січня Міністерство оборони Британії показало, як українські танкісти прилетіли опановувати Challenger 2.
- Американська газета The Washington Post писала, що 31 танк Abrams приїде в Україну не раніше кінця 2023 року або вже на початку 2024-го.
- 25 січня Німеччина офіційно погодилася передати Україні танки Leopard і надала дозвіл на це іншим країнам, а США оголосили про передачу 31 танка M1 Abrams.