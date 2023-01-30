Франція та Австралія домовилися про спільне виробництво 155-мм боєприпасів для України

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Франція та Австралія оприлюднили плани щодо спільного виробництва 155-мм боєприпасів для України.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Франція та Австралія домовилися про співпрацю у виробництві «кількох тисяч» 155-міліметрових снарядів для допомоги Україні. Їхнє постачання, як він сподівається, розпочнеться в першому кварталі цього року.

Австралія постачатиме порох, а французький виробник озброєнь і військової техніки Nexter вироблятиме боєприпаси.

Лекарню оголосив про це після зустрічі зі своїм австралійським колегою Річардом Марлесом — це була їхня перша зустріч на високому рівні після того, як у 2021 році вибухнув скандал із підводними човнами.