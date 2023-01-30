Прикордонна служба: У Білорусі можуть перебувати 9 тисяч російських військових, раніше їх там було більше

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На території Білорусі наразі можуть перебувати близько 9 тисяч російських військових, раніше їх там було більше.

Про це 30 січня в етері телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Поряд нашого кордону ми не зазначаємо ні переміщення військової техніки, ні особового складу. Вони перебувають на тих полігонах, які любʼязно надає Білорусь. Загалом у Білорусі може бути 9 тисяч російських військових, раніше ми фіксували дещо більшу їхню кількість», — пояснив Андрій Демченко.

Так, ті підрозділи, які вже пройшли навчання, вже перевели назад до росії, аби перекинути їх на напрямки, де ведуться бойові дії, а до Білорусі зайшли нові підрозділи для проведення навчань та підготовки.

Наразі в Білорусі до 1 лютого тривають спільні з росією навчання бойової авіації.