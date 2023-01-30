Пентагон заперечив свою причетність до ударів по Ірану
- Автор:
- Анна Холоднова
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Alex Wong / Staff
Речник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер заявив, що військові сили США не були залучені до ударів по Ірану, але відмовився від подальших коментарів.
Про це пише Reuters.
Анонімний американський чиновник сказав агентству, що до цього інциденту, імовірно, причетний Ізраїль. Про це також повідомили Wall Street Journal із посиланням на кілька неназваних джерел і Associated Press.
Тегеран офіційно не звинувачував Ізраїль в атаці, але державне телебачення транслювало коментарі законодавця Хоссейна Мірзаї про «вагомі припущення», що за атакою стоїть Ізраїль.
Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахян назвав вибух боягузливим ударом. Ізраїльські військові відмовилися від коментарів.
- У ніч проти 29 січня в іранській провінції Ісфахан стався потужний вибух на військовому заводі, що виробляє боєприпаси. Поблизу Ісфахану розташований дослідницький центр Shahed Aviation Industries, що займається дронами, якими росія атакує Україну. За інформацією ЗМІ, під ударом опинилися чотири військові обʼєкти в Ірані, зокрема оборонне підприємство в місті Ісфахан, ще одне — у місті Хой, нафтохімічний завод у містах Азершехр і Кередж (провінція Альборз).