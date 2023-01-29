Наталія Королевська з чоловіком написали заяви на складання депутатських мандатів. У Раді їхні заяви поки не бачили

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Народні депутати забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання мандатів нардепів.

Це «Бабелю» 29 січня підтвердив співрозмовник в ОПзЖ.

Водночас у керівництві Верховної Ради нам повідомили, що відповідних заяв поки не бачили.

27 січня «Українська правда» опублікувала матеріал «Батальйон Дубай». За інформацією співрозмовників видання серед політиків і бізнесменів, Королевська із Солодом вже перебрались жити в Дубай.