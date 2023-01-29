AP: За вибухами на військовому заводі в Ірані може стояти Ізраїль

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Anadolu Agency

По військовому заводу в Ірані, імовірно, вдарили ізраїльські безпілотники, пише Associated Press. В Ізраїлі поки не коментували цю інформацію.

Це сталося на тлі напруження через ядерну програму Тегерану. У листопаді Іран почав збагачувати уран до 60% на ядерному обʼєкті у Фордо і планує подальше розширення ядерних потужностей. Це може відкрити країні шлях до створення ядерної зброї.

Велика Британія, Франція та Німеччина засудили ядерні плани Ірану і назвали їх викликом глобальній системі нерозповсюдження.

У ніч проти 29 січня в іранській провінції Ісфахан стався потужний вибух на військовому заводі, що виробляє боєприпаси. Раніше Королівський обʼєднаний інститут оборонних досліджень писав, що поблизу Ісфахану розташований дослідницький центр Shahed Aviation Industries, що займається дронами, якими росія атакує Україну.

За інформацією ЗМІ, під ударом опинилися чотири військові обʼєкти в Ірані, зокрема оборонне підприємство в місті Ісфахан, ще одне — у місті Хой, нафтохімічний завод у містах Азершехр і Кередж, провінція Альборз.

Міністерство оборони Ірану визнало атаку на завод в Ісфахані та заявило, що по підприємству вдарили безпілотники. Іранське відомство стверджує, що в одному із цехів заводу є незначні пошкодження даху, а люди не постраждали.

За даними Reuters, Міністерство закордонних справ Азербайджану оголосило, що персонал і родини посольства Азербайджану евакуюють зі столиці Ірану Тегерану в неділю, 29 січня.