У Таїланді активіста засудили до 28 років увʼязнення за критику монархії у Facebook

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Associated Press

У Таїланді 27-річного активіста засудили до 28 років увʼязнення за дописи у Facebook, у яких він критикував монархію.

Про це пише Associated Press.

Суд у провінції Чіанграй визнав, що Монкхон Тіракот порушив закон про образу величності в 14 з 27 інтернет-дописах. Закон поширюється на чинного короля, королеву та спадкоємців, а також будь-якого регента.

Активіста заарештували в серпні 2022 року. Його визнали винним і засудили до трьох років вʼязниці за кожен із 14 дописів у Facebook. Оскільки Монкхон співпрацює із судом, загальний 42-річний термін увʼязнення скоротили на третину — до 28 років.

Наразі активіста звільнили під заставу, поки його справу розглядають в апеляції. Монкхон зобовʼязаний не шкодити монархії та не покидати країну.