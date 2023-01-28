Петр Павел переміг на президентських виборах у Чехії

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У другому турі виборів президента Чехії переміг генерал Петр Павел. Про це свідчать результати підрахунку 100% голосів, оприлюднені на сайті Volby.cz.

За 61-річного генерала у відставці, ексглаву Генштабу чеської армії та колишнього голову Військового комітету НАТО проголосували 58,08% виборців, за 68-річного експремʼєра, мільярдера Андрея Бабіша — 41,91%.

«Я готовий працювати… За успіх свого президентства буду вважати наш спільний успіх», — сказав Павел, запросив до співпраці увсіх співгромадян і висловив сподівання, що разом вдасться розвʼязати проблеми, зокрема подолати конфронтацію.

Офіційні результати виборів у вівторок оголосить Державна виборча комісія. З 1 до 10 лютого перебіг і результати обох турів виборів можна буде оскаржити у Вищому адміністративному суді.

Павел змінить Мілоша Земана, який був главою держави протягом 10 років.