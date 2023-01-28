Польща анонсувала танкову коаліцію для України. Серед партнерів — Туреччина
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Польщі заявили про створення коаліції країн, які стануть донорами західних танків для України.
Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак. Він заявив, що провів перемовини з країнами, які мають танки Leopard 2А4.
Офіційного переліку держав не оприлюднювали. Однак по фото у Twitter, яке опублікував Блащак, видно прапори НАТО, Іспанії, Швеції, Норвегії, Британії, Канади і, несподівано, Туреччини. Остання має на озброєнні понад 300 танків Leopard 2.
- Україна отримає від європейських країн та Канади танки Leopard 2. Від США — танки M1 Abrams, а Франція розглядає передачу танків AMX-56 Leclerс.
- Посол України у Франції Вадим Омельченко заявив, що країни Заходу офіційно підтвердили передачу Україні 321 танка.