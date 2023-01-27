В Єрусалимі чоловік застрелив сімох людей, ще десятьох поранив. Нападника ліквідувала поліція
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
В Ізраїлі озброєний чоловік убив щонайменше сімох людей і поранив ще десятьох у синагозі на околиці Єрусалиму.
Про це повідомляє Reuters.
За даними поліції, близько 20:15 за місцевим часом злочинець відкрив вогонь по вірянах, які відвідували суботню службу в Міжнародний день памʼяті жертв Голокосту. Нападника вбила поліція.
Це сталося за кілька днів до запланованого візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена в Ізраїль. Державний департамент США засудив напад і заявив, що плани Блінкена не змінилися.
За інформацією ізраїльських ЗМІ, стрілець був палестинцем, який мешкав у Східному Єрусалимі, але офіційно це ще не підтверджено.
- 27 січня із сектора Гази випустили три ракети по території Ізраїлю. За даними ЦАХАЛ, одну з них збила ППО, ще одна впала на відкритій місцевості, третя — у секторі Гази.
- У відповідь Ізраїль знищив підземний обʼєкт «Ісламського руху опору» (ХАМАС), що займається виробництвом ракет, а також вдарили по військовій базі на півночі сектора Гази.