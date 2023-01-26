Кількість щоденних суден з України в рамках «зернового коридору» впала до найнижчого показника

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Олександр Кубраков / Facebook

Кількість кораблів з українською агропродукцією, які щодня виходять з України, впала до найнижчого показника. Наразі щодня проходять лише 2,5 кораблі.

Про це пише пресслужба Мінагрополітики.

«Упродовж січня кількість виходів суден з українських портів трималася на рівні 2,7, тобто в середньому це було по 2–3 кораблі на день. Це фактично вважалося одним з найнижчих показників за всі місяці існування «зернової ініціативи». Він зумовлений штучним блокуванням роботи «зернового коридору» з боку російських інспекторів. Однак останніми днями, станом на кінець січня, ситуація погіршується, добова кількість суден впала до 2,5», — зазначили там.

У середньому в січні на одному судні перевозили приблизно 37 тисяч тонн продукції, що є найкращим показником. Але на загальну кількість відправок це не вплинуло. У січні Україна відправила лише 2,4 мільйона тонн збіжжя, тоді як у вересні та жовтні відправляла по понад 4 мільйони тонн.

Загалом в рамках зернової ініціативи Україна вже відправила 675 суден із вантажем 18,4 мільйона тонн. Частка Африки становить 2,3 млн тонн, Азії — 5,1 млн тонн, Європи — 7,5 млн тонн, Близького Сходу — 3,4 млн тонн.