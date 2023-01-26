Meta офіційно підтвердила намір розблокувати акаунти Трампа у Facebook та Instagram

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Getty Images / «Бабель»

Компанія Meta через два роки блокування відновить акаунти експрезидента США Дональда Трампа у Facebook та Instagram. Це станеться найближчими тижнями.

У своїй заяві компанія вказала, що відносно Трампа застосують міри «для запобігання повторним порушенням». Тобто при повторному порушенні його блокуватимуть на місяць.

Рішення ухвалили на тлі зусиль передвиборчої кампанії Трампа напередодні майбутніх президентських праймеріз.

Дональда Трампа безстроково заблокували у Facebook, Twitter, Google та Instagram після публічного схвалення штурму Капітолія в січні 2021 року. Це рішення зазнало значної критики, зокрема з боку наглядової ради Meta. Потім Мета переглянула блокування і заявила, що воно триватиме щонайменше два роки.