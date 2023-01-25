Джо Байден оголосив про передачу Україні танків Abrams

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Президент США Джо Байден оголосив про рішення передати Україні 31 танк M1 Abrams і необхідні запчастини для підтримки танків на полі бою.

Про це Байден оголосив на брифінгу 25 січня.

Ці танки сформують один танковий батальйон.

Міністерство оборони США тривалий час наполягало на тому, що танки Abrams надто складні для передачі та використання. Зараз, за словами представників адміністрації Байдена, їм буде потрібна додаткова підготовка як для навчання експлуатації та обслуговуванню танків, так для використання їх у наступальних операціях з іншою зброєю. Ці навчання проходитимуть за межами України, один із можливих варіантів — навчальний центр у німецькому місті Графенвер.

До заяви Байдена журналіст Bloomberg Джордан Фабіан писав, що вартість 31 машини становить $400 мільйонів. Reuters повідомляло, що процес постачання може тривати місяці. Газета The Washington Post писала, що на додаток до танків Україна отримає 8 допоміжних машин. Найімовірніше, ідеться про M88A2, призначені для ремонту, евакуації та екстреної дозаправки Abrams.

M88 — гусенична броньована ремонтно-евакуаційна машина американського виробництва.