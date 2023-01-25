Веганське, халяльне, кошерне і пісне меню. Міністр оборони Олексій Резніков анонсував реформу харчування в ЗСУ

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Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував зміни в харчуванні Збройних сил України — ідеться про гнучку, але уніфіковану систему меню.

Про це він розповів у Facebook 25 січня.

В основі цього підходу, який поширений у НАТО, будуть не гроші та калорії, а одиниці виміру (грам/штук) і калорії. Зараз у системі каталогу є вибір із 409 позицій, з яких військові частини формують для бійців раціон з енергетичною цінністю 3 500 калорій на добу.

Також у планах розробити веганське, халяльне, кошерне і пісне меню.

На засіданні антикорупційного комітету 24 січня Резніков озвучив зобовʼязання запровадити меню впродовж 4—5 місяців. Це завдання визначили як пріоритетне. Зараз необхідно створити робочу групу, яка відпрацює питання від процедур впровадження до змісту меню. Викликом Резніков називає те, що існують особливі вимоги до харчування видів, родів і сил ЗСУ: є моряки, десантники, авіація зі своїми особливостями, також є відмінності між харчуванням у польових умовах на фронті та в пункті постійної дислокації.

Спільно з комітетами Міноборони знайде формат, який гарантуватиме безпеку постачальників і зробить закупівлі більш прозорими, а бюджетні кошти — більш доступними для громадського контролю.