У 2023 році ЄБРР збереже обсяги інвестицій в Україну

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Dimitri Karastelev / Unsplash

У 2022 році Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) інвестував в Україну €1,7 мільярда та мобілізував ще €200 мільйонів через партнерські банки.

На сайті організації зазначають, що це перевищує 10% від загального обсягу діяльності банку. Ще майже €1,4 мільярда на підтримку України зібрали з донорів.

«Це означає, що ЄБРР на шляху до виконання свого зобовʼязання інвестувати €3 мільярди в Україну до кінця 2023 року за виняткової підтримки акціонерів і донорів, які поділяють частину ризику інвестицій, які ЄБРР взяв на себе», — зазначають у Європейському банку реконструкції та розвитку.

На підтримку реальної економіки в Україні, а саме інвестицій у життєво важливу інфраструктуру, енергетичну та продовольчу безпеку, торгівлю та підтримку приватного сектора, ЄБРР спрямував €1,7 мільярда.

У 2022 році Європейський банк реконструкції та розвитку зосереджувався на забезпеченні енергопостачання, опалення, руху поїздів, підтримці громад і бізнесу. Зараз у планах — фінансувати аварійний ремонт і відновлення інфраструктури, зруйнованої російськими атаками.

Керуючий директор банку в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне заявив, що ЄБРР не скоротить у 2023 році обсяг інвестицій в Україну.

«ЄБРР не скоротить інвестиції у 2023 році. Ми хочемо зберегти ту саму кількість активностей, якщо не більше, що й у 2022 році, але очевидно, що ми маємо залишатися екстремально гнучкими щодо напрямів інвестування», — цитує Патроне агентство Інтерфакс — Україна.