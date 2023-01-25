Виверження вулкана на Тонзі в найближчі роки може збільшити озонову діру

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Reuters / «Бабель»

Учені вважають, що виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай у Тихому океані, яке сталося в січні 2022 року, викинуло у стратосферу стільки води, що найближчими роками озонова діра може збільшитися.

Про це розповів головний науковий співробітник Центру космічних польотів імені Годдарда NASA Пол Ньюман, його цитує Space.com

Сильне виверження збільшило кількість води в стратосфері на 10%. Стратосфера — це другий нижній шар атмосфери Землі, що містить озоновий шар, який захищає планету від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Тепер цей озон може бути в небезпеці, тому що вода викликала значне охолодження стратосфери в південних середніх широтах.

Нижчі температури у стратосфері прискорюють процес деградації озону. Коли стратосфера прохолодніша і на цих висотах є багато води, учені частіше спостерігають утворення полярних стратосферних хмар. Ці хмари утворюються в зимові місяці, коли температура у стратосфері найнижча, і забезпечують відповідне хімічне середовище для озоноруйнівних речовин. Коли настає антарктичне літо і стратосфера прогрівається, озонова дірка починає закриватися і зазвичай зникає до кінця листопада.

Хоча виверження Хунга-Тонга відбулося ще в січні 2022 року, учені досі не помітили його впливу на озонову дірку — на це вони очікують до 2024 року.

Супутниковий знімок, який показує розширення вулканічної хмари після виверження вулкана Хунга Тонга-Хунга, 18 січня 2022 року. Reuters / «Бабель»

Ослаблення озонового шару вперше помітили в 1970-х роках. Через нього на поверхню Землі проникало руйнівне ультрафіолетове випромінювання. За оцінками досліджень, в Австралії — континенті, що найбільше постраждав від деградації озонового шару — захворюваність на меланому зросла на 60% у період з 1982 по 2010 рік.

Використання речовин, що виснажують озоновий шар, заборонено Монреальським протоколом, який Організація Обʼєднаних Націй підписала 1987 року. Згідно з новою оцінкою від 8 січня 2023 року, озоновий шар у всьому світі має відновитися протягом наступних двох десятиліть.