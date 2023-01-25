Німеччина офіційно погодилася передати Україні танки Leopard. Також вона надала дозвіл й іншим країнам

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Reuters

Німеччина офіційно погодилася передати Україні танки Leopard 2. Вона також видала дозвіл на реекспорт іншим країнам, які мають такі танки на озброєнні.

Про це пише пресслужба німецького уряду.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що це рішення ухвалили в тісній координації із союзниками та партнерами. Головна мета зараз — швидко зібрати для України два танкові батальйони на Leopard.

Сама Німеччина передасть 14 танків Leopard 2A6 із запасів Бундесверу. Інші країни теж передадуть частину своїх танків. Навчання українських військових почнеться найближчим часом у Німеччині.

Окрім самих танків, пакет допомоги включатиме логістику, боєприпаси та технічне обслуговування.