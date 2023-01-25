На посаду керівника Довженко-Центру претендують 5 кандидатів. Що про них відомо

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Держкіно оприлюднило перелік кандидатів на посаду генерального директора держпідприємства «Національний центр Олександра Довженка».

Документи подали пʼятеро кандидатів, зокрема Вікторія Водка, Олена Гончарук (колишня керівниця центру), Кирило Жаровський, Олексій Пантелєєв та Сергій Слєпак.

Водка працювала в туристичній, гастрольній та комунікаційній агенціях, а також керувала салоном краси. З 2016 року і дотепер працює виконавчою директоркою міжнародного кінофестивалю Kharkiv MeetDocs.

Гончарук стажувалась у галереї «Карась», працювала копірайтеркою та науковою редакторкою, після чого керувала піар-службою Художнього музею. Працювала над організацією низки виставок та фестивалів. З 2021 року керувала Довженко-Центром. Нині працює на посаді керівника Музею кіно Довженко-Центру.

Жаровський з 2012 року зняв 9 короткометражних фільмів та один повнометражний. Працював на посаді асистента режисера, а потім і сам займався режисурою. Засновник міжнародної кіноспільноти «Кіно на Дні».

Пантелєєв займався промоцією в рітейлі, маркетингом, а потім започаткував власну продакшн-студію Dimond.Film. Працював на телеканалах «1+1» та ICTV. Створив власну кінокомпанію Eidetic Pictures.

Слєпак почав роботу на кіностудії імені Довженка інженером кінозвукотехніки, досліджував питання синтезу обʼємних звукових фактур. У травні 2005 року почав виконувати обовʼязки гендиректора кіностудії імені Довженка. У червні 2010 року став директором компанії «Кіносвіт», а з жовтня 2013 року працює директором ТОВ «Кіносвіт Юніверсал».