Президент Володимир Зеленський звільнив голів пʼяти областей

Новини

Reuters / «Бабель»

Президент Володимир Зеленський звільнив з посад пʼятьох очільників обласних держадміністрацій.

Про це йдеться у відповідних указах глави держави.

Звільнено:

Валентина Резніченка з посади голови Дніпропетровської ОДА;

Олександра Старуха з посади голови Запорізької ОДА;

Олексія Кулебу з посади голови Київської ОДА;

Дмитра Живицького з посади голови Сумської ОДА;

Ярослава Янушевича з посади голови Херсонської ОДА.

Також Зеленський своїм указом призначив Олексія Кулебу заступником керівника Офісу президента.