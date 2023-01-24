Президент Володимир Зеленський звільнив голів пʼяти областей
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Reuters / «Бабель»
Президент Володимир Зеленський звільнив з посад пʼятьох очільників обласних держадміністрацій.
Про це йдеться у відповідних указах глави держави.
Звільнено:
- Валентина Резніченка з посади голови Дніпропетровської ОДА;
- Олександра Старуха з посади голови Запорізької ОДА;
- Олексія Кулебу з посади голови Київської ОДА;
- Дмитра Живицького з посади голови Сумської ОДА;
- Ярослава Янушевича з посади голови Херсонської ОДА.
Також Зеленський своїм указом призначив Олексія Кулебу заступником керівника Офісу президента.
- 2 листопада журналісти «Схем» та «Української правди» оприлюднили розслідування про те, що Валентин Резніченко посприяв фірмі своєї супутниці в отриманні бюджетних 1,5 мільярда гривень на ремонт та утримання доріг. Журналісти наголошують на тому, що саме від Резніченка залежить, кому і в яких обсягах виділяють бюджетні кошти області. Того ж дня Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження. Справу порушили за статтями про зловживання владою та відмивання грошей, які отримали злочинним шляхом.