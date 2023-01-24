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Президент Володимир Зеленський звільнив голів пʼяти областей

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Reuters / «Бабель»

Президент Володимир Зеленський звільнив з посад пʼятьох очільників обласних держадміністрацій.

Про це йдеться у відповідних указах глави держави.

Звільнено:

Також Зеленський своїм указом призначив Олексія Кулебу заступником керівника Офісу президента.