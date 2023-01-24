Bloomberg: Німеччина вже в середу може дати Польщі дозвіл на передачу Україні танків Leopard
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Reuters
Німеччина планує надати Польщі дозвіл на реекспорт танків Leopard Україні. Очікується, що це рішення ухвалять у середу.
Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.
Вони зазначають, що в Берліні хочуть дуже швидко вирішити це питання, щоб заспокоїти союзників, серед яких почали зʼявлятися сумніви та недовіра до Німеччини як надійного партнера.
Водночас український високопосадовець у розмові з ABC News розповів, що передати Україні танки Leopard готові 12 країн. Вони разом можуть відправити приблизно 100 танків. Окрім Польщі та Фінляндії, також ідеться про Нідерланди, Іспанію, Данію та інші країни.
- 20 січня на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині відбулося восьме засідання Контактної групи з питань оборони України. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники на зустрічі у форматі «Рамштайн» поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2. За його словами, Німеччина не блокує це рішення.
- Водночас міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українських військових уже почнуть навчати керувати танками Leopard. Це означає, що тільки-но ухвалять політичне рішення про поставки, українська армія зможе одразу використовувати ці танки.
- Речник Білого дому з питань національної безпеки і оборони Джон Кірбі заявив, що в питанні надання танків Leopard Україні Німеччина проходить «свій власний процес». За його словами, Сполучені Штати не тиснуть на німців.
- За даними Business Insider, ексміністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт перед відставкою заборонила інвентаризацію танків Бундесверу, аби відтермінувати відповідь уряду щодо постачання Україні танків Leopard.