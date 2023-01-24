Міністр оборони Олексій Резніков виступив на комітеті Ради щодо закупівель харчування для військових. Ось що він розповів

Новини

Getty Images / «Бабель»

Міністр оборони Олексій Резніков виступив на комітеті Верховної Ради з питань антикорупційної політики щодо закупівель харчування для військових.

Про це повідомили народні депутати Вікторія Сюмар («Європейська солідарність») та Ярослав Юрчишин («Голос»).

Сюмар пише, що Резніков «визнав помилки» в позиціях переліку харчів — саме тому був звільнений заступник міністра оборони Вʼячеслав Шаповалов. Також, за її словами, Резніков запевнив, що звернувся до СБУ із закликом перевірити не журналістів, які підняли тему закупівель за можливо завищеними цінами, а суто працівників Міноборони, які були джерелами інформації. Міністерство також думає над іншою системою закупівель. Проєкт очікується за 4—5 місяців.

Виступ міністра оборони Олексія Резнікова на комітеті Верховної Ради з питань антикорупційної політики щодо закупівель харчування для військових, 24 січня 2022 року. Facebook / Вікторія Сюмар

Юрчишин розповів, що, за словами Резнікова, відповідального за закупівлі Богдана Хмельницького відсторонили від посади ще у грудні 2022 року і звільненили у 20 числах січня 2023 року. А вже 24 січня Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що ініціювало службове розслідування щодо Хмельницького.

Наразі контракти на харчування військових на 2023 рік ще не діють, а оскільки в контрактах було неточності, вони проходять перевірку та експертизу. Крім цього, за словами Юрчишина, зараз сферу закупівель перевіряє Державна аудиторська служба (за запитом міністра) і планує перевіряти Рахункова палата (за запитом голови комітету Анастасії Радіної).