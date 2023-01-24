Метро на Виноградар: прокуратура стягнула з генпідрядника понад 139 мільйонів гривень до бюджету Києва
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Сергій Моргунов / «Бабель»
Північний апеляційний господарський суд Києва залишив у силі рішення суду першої інстанції у справі про метро на Виноградар. Суд дозволив стягнути 139 мільйонів гривень з компанії «Київметробуд» до столичного бюджету.
Про це Київська міська прокуратура повідомила 24 січня.
Під час слідства зʼясувалося, що підряднику перерахували з бюджету авансовий платіж на 1,5 мільярда гривень. Але ці кошти пішли не на будівництво метро — підрядник поклав їх на депозит у банк і за 2019 рік отримав 139 мільйонів гривень відсотків. Це забороненом законом. І саме через це Київська міська прокуратура звернулася з позовом до генпідрядника про стягнення цих відсотків на користь Київської міської ради.
- У вересні 2021 року компанія «Київметробуд», яка виступає генеральним підрядником будівництва двох станцій на Виноградар, просила перенести терміни дії договору. Будівельники тоді заявляли, що не встигають добудувати станції до кінця 2021 року. Компанія звернулася до суду з проханням перенести терміни здачі з листопада 2021 року на травень 2023 року.