WSJ: США можуть відправити в Україну «значну кількість» танків Abrams

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Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена схиляється до передачі Україні «значної кількості» танків Abrams M1.

Про це The Wall Street Journal повідомили неназвані американські посадовці.

Це рішення стане частиною ширшої дипломатичної домовленості з Німеччиною, за якою Берлін погодиться надіслати меншу кількість власних танків Leopard 2 і схвалить поставку більшої кількості танків німецького виробництва Польщею та іншими країнами.

Анонімний німецький високопосадовець зазначив, що це питання було предметом інтенсивних переговорів між Вашингтоном і Берліном. За даними WSJ, 17 січня після розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом президент США Джо Байден погодився розглянути можливість надати танки Abrams всупереч рішенням Пентагону.

Раніше Пентагон виключав можливість надання танків Україні, вважаючи, що вони надто складні в обслуговуванні та експлуатації.