Дослідження: Внутрішнє ядро Землі могло зупинитися і змінити напрямок обертання

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Міжнародна група дослідників виявила, що внутрішнє ядро Землі могло нещодавно зупинитися та змінити напрямок обертання.

Про це пише Daily Beast.

За словами сейсмолога Сяодуна Сонга з Пекинського університету, це явище впливає на магнітне поле та обертання Землі, а також на процеси на поверхні планети й клімат.

Щоб дізнатися про це більше, Сонг разом із командою науковців вивчали сейсмічні хвилі від землетрусів, які відбувалися протягом останніх шести десятиліть. Вони виявили, що приблизно у 2009 році зміни у формі хвилі зникали — це може свідчити про те, що внутрішнє ядро перестало обертатися. Потім дослідники помітили ознаки того, що ядро Землі знов почало рухатися — цього разу в протилежний бік.

Науковці дійшли висновку, що внутрішнє ядро обертається відносно поверхні Землі в різні боки, як гойдалка. Один цикл коливання займає близько 70 років і збігається зі змінами магнітного поля Землі.

Ядро Землі складається з двох частин. Зовнішнє ядро є рідким і містить розплавлені залізо та нікель, а внутрішнє ядро — це тверда куля із залізо-нікелевого сплаву. Внутрішнє ядро плаває у зовнішньому, тому воно може незалежно обертатися.