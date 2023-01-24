Німецький виробник танків готовий передати Україні 139 танків Leopard
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Reuters
Німецький оборонний концерн Rheinmetall у разі необхідності може передати Україні 139 бойових танків Leopard типу 1 та 2. Більшість із них будуть готові до передачі наприкінці 2023 року.
Про це пише RND із посиланням на представника концерну.
«У нас є 22 машини типу Leopard 2A4, які ми могли б підготувати до експлуатації та відправити в Україну», — сказав представник.
За його словами, ремонт цих танків триватиме майже рік. Поставка можлива в кінці 2023 року — на початку 2024 року.
«Є ще 29 Leopard 2A4, які будуть готові до відправки вже у квітні-травні 2023 року. Ми могли б зробити доступними ще 88 танків Leopard 1», — додав він.
- 20 січня на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині відбулося восьме засідання Контактної групи з питань оборони України. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники на зустрічі у форматі «Рамштайн» поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2. За його словами, Німеччина не блокує це рішення.
- Водночас міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українських військових уже почнуть навчати керувати танками Leopard. Це означає, що тільки-но ухвалять політичне рішення про поставки, українська армія зможе одразу використовувати ці танки.
- Речник Білого дому з питань національної безпеки і оборони Джон Кірбі заявив, що в питанні надання танків Leopard Україні Німеччина проходить через «свій власний процес». За його словами, Сполучені Штати не тиснуть на німців.
- За даними Business Insider, ексміністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт перед відставкою заборонила інвентаризацію танків Бундесверу, аби відтермінувати відповідь уряду щодо постачання Україні танків Leopard.